Vier jaar cel voor in coma schoppen ‘Gabriela’ op Wallen

De rechtbank in Amsterdam heeft de 26-jarige Volendammer Kees M. tot vier jaar cel veroordeeld voor de fatale mishandeling van een prostituee op de Amsterdamse Wallen.

Bloed

In de middag van 1 maart 2020 weet de politie door te dringen tot een pand op de Amsterdamse burgwallen. Ze vindt daar een zwaargewonde, rochelende vrouw, in een plas bloed. Ze blijkt de sekswerker ‘Gabriela’ te zijn, die is mishandeld door de man in het pand, die al de hele ochtend bij haar in haar huis is.

Gevolg

Het is het gevolg van zware mishandeling van de vrouw door de Volendammer Kees M., die vroeg in de ochtend bij haar raam op de Amsterdamse Wallen aanklopte, na een avondje stappen. Omdat de ramen bijna sluiten, en ze geen hotel kunnen vinden, besluit ze hem mee te nemen naar huis.

Nadat hij fors extra heeft bij gepind om haar te kunnen betalen, loopt het uit de hand. Hij mishandelt haar, tot ze niet meer reageert.

Als hij zich realiseert wat hij heeft gedaan, appt hij zijn vrienden: ‘Bel de politie dat ze mijn moeten oppakken. Heb ‘n hoer naar de tyfus getrapt.’

Pas anderhalf uur later lukt het hem de meldkamer van de politie goed uit te leggen wat er is gebeurd. Ook wil hij zich aangeven: ‘Ik heb iets doms gedaan. Haar geslagen en geschopt.’

Afpersen

Kees M. verklaarde naderhand dat de vrouw haar probeerde af te persen met een filmpje dat ze tijdens zijn bezoek van hem had gemaakt, en dat ze de deur op slot was gedaan. Onder invloed van drank en coke en erectiepillen had hij daarna de controle over zichzelf verloren en de vrouw zodanig mishandeld, dat ze in een coma raakte, waar ze nu nog steeds in ligt. Artsen hebben vastgesteld dat ze zulk ernstig hersenletsel heeft opgelopen, dat ze niet meer lang zal blijven leven.

Contact

De rechtbank stelde vast dat de vrouw die ochtend in contact stond met haar man in Roemenië, en de twee hem inderdaad zoveel mogelijk geld afhandig wilden maken. ‘Hij heeft nog meer. Ik laat hem niet weggaan. Want het is een Nederlander.’

Maar een filmpje van de verdachte kon de politie op Duna’s telefoon niet vinden. Ook een psychose waarin de man terecht zou zijn gekomen, kon niet worden vastgesteld.

De rechtbank veroordeelde Kees M. donderdag tot vier jaar gevangenisstraf, voor doodslag, en besloot dat de nabestaanden van het slachtoffer 100.000 euro schadevergoeding moet worden betaald. De officier van Justitie eiste twee weken terug 8 jaar cel.

Geen strafblad

De verdachte Kees M. zal in deze zaak in hoger beroep gaan. De verdediging pleitte eerder voor 12 maanden gevangenisstraf, omdat dat Kees M. geen strafblad heeft, licht verminderd toerekeningsvatbaar is vanwege zijn ADHD en depressies, en vanwege de rol die het slachtoffer in het verhaal speelde. Ook zou Kees M. niet de bedoeling hebben gehad de 37-jarige vrouw te willen vermoorden, omdat hij achteraf niet op de vlucht sloeg, en de ambulance belde.

‘Gabriela’ was de werknaam van de 37-jarige Roemeense Simona Duna, die de moeder was een dochtertje.