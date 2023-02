Vier jaar cel voor ontploffing in Amsterdam-West

Connect on Linked in

De 33-jarige taxichauffeur Levito D. is woensdag door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van vier jaar voor het laten ontploffen van een met flitspoeder gemaakt explosief bij woonhuizen in de Comeniusstraat in Amsterdam-Slotervaart, in mei vorig jaar. De ontploffing veroorzaakte een grote ravage omdat veel ramen van omliggende woningen sneuvelden en gevels en auto’s beschadigd raakten. Er raakte niemand gewond.

Slapen

Dat laatste was nog een groot geluk, volgens de officier van justitie, die vijf jaar cel had geëist. Veel bewoners lagen nog te slapen. Er was volgens de officier een reëel gevaar geweest dat een deel van het pand zou instorten.

De rechtbank denkt dat D. samen met in ieder geval één andere persoon bij een portiek een explosief heeft geplaatst en laten ontploffen.

D. was een snorder. Hij heeft altijd verklaard dat hij een man met een plastic tas vervoerde die op de Comeniusstraat iets wilde ‘ophalen’. Toen de passagier terug bij de taxi was klonk een ontploffing, aldus D..

Handschoenen

De rechtbank gelooft dat niet en denkt dat naast de onbekende man ook D. betrokken was. Getuigen hebben beelden gemaakt van de wegrijdende auto met daarin twee inzittenden. Beiden droegen gekleurde huishoudhandschoenen. Toen D. niet veel later in zijn huis in Amsterdam-Noord werd gearresteerd vond de politie daar dergelijke handschoenen, en ook twee vuurwapens en een demper.