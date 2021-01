Vier jaar voor NL’se bolletjesslikker met kilo coke op Britse luchthaven

Connect on Linked in

Een Nederlandse bolletjesslikker met ruim een kilo cocaïne in zijn maag is in Engeland veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. De 36-jarige Henry Michael P. zonder vast woonadres vloog op 12 december 2020 vanuit Punta Cana in de Dominicaanse Republiek naar London Gatwick Airport.

90 pakjes coke

Tijdens een controle op het vliegveld bekende P. dat hij ruim 90 pakjes cocaïne had ingeslikt, maar over het waarom liet hij niks los. Uit een drugstest bleek dat de cocaïne voor 64% puur was met een straatwaarde van ruim 80.000 Britse pond (90.000 euro).

‘Niet voor het eerst’

Henry Michael P. werd dinsdag voor het Lewes Crown Court in East Sussex veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf vanwege drugssmokkel. Een woordvoerder van National Crime Agency vermoedt dat het niet de eerste keer was dat de verdachte met bolletjes coke in zijn maag was gevlogen, ook gezien de grote hoeveelheid. Als een van de bolletjes was geknapt, zouden de gevolgen waarschijnlijk fataal zijn geweest.