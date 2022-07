Vier keer vrijspraak na beschieting en ripdeal 30 kilo crystal meth

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag drie Rotterdammers van 24, 27 en 32 en een 29-jarige man uit Zoetermeer vrijgesproken van betrokkenheid bij een ripdeal waarbij een man in zijn been werd geschoten. Er is volgens de rechtbank onvoldoende bewijs dat de vier mannen betrokken waren bij de ripdeal van 30 kilo crystal meth in Eindhoven.

Volgens het Openbaar Ministerie, dat twee weken geleden zes jaar cel eiste, zouden de mannen op 22 januari 2021 naar een woning aan de Cahorslaan in Eindhoven zijn gereden en schoten ze daar de 53-jarige bewoner in zijn been. Vervolgens zouden ze er met 30 kilo crystal meth vandoor zijn gegaan.

DNA-bewijs ontbreekt



Het strafdossier bevat voor de rechtbank echter te veel ruimte voor twijfel. Er zijn weliswaar sterke aanwijzingen dat de verdachten op het moment van de ripdeal in de buurt van de woning waren. Zo zijn de waargenomen auto’s aan hen te linken en straalden hun telefoons aan op de route van Rotterdam naar Eindhoven en in de buurt van de plaats delict, maar er is geen DNA-bewijs.

Niet specifiek genoeg



Daarnaast zijn de verklaringen van het slachtoffer en een aantal getuigen volgens de rechtbank niet specifiek genoeg om de mannen te identificeren als de daders. Omdat het dossier verder geen aanknopingspunten biedt wie de mannen waren die de woning binnengingen en de crystal meth weghaalden, spreekt de rechtbank hen vrij.

