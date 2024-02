Vier maanden celstraf voor wapenbezit en 23 kilo wiet in woning

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft maandag een 28-jarige man uit Arnhem veroordeeld tot tien maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, wegens wapen- en drugsbezit.

Na een anonieme melding deed de politie onderzoek in de woning van de man. Daar troffen agenten in de slaapkamer onder het bed een vuurwapen aan met daarin munitie. Ook stond in de woning in totaal ruim 23 kilo aan wiet.

CBD

De man verklaarde dat de aangetroffen wiet CBD was (cannabidiol, een niet psychoactieve stof) en dat er in de toppen geen THC (tetrahydrocannabinol, een psychoactieve stof) meer zat. De rechtbank oordeelt dat het THC-gehalte in de wiet niet relevant is, als het duidelijk is dat het om pure wiet gaat. De man sprak niet tegen dat de in zijn woning aangetroffen drugs wiet is. Daarom veroordeelt de rechtbank hem ook voor het aanwezig hebben van ruim 23 kilo wiet.

Celstraf

Ondanks dat de man zijn leven inmiddels meer op de rit lijkt te krijgen – en hij de afgelopen anderhalf jaar niet meer met politie en justitie in aanraking is geweest – oordeelt de rechtbank dat gelet op de ernst geen andere straf passend is dan een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij krijgt tien maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk wegens wapen- en drugsbezit.

Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd en hieraan zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Zo moet de man zich melden bij de reclassering en een cognitieve vaardigheidstraining volgen.