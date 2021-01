Vier mannen vast na ontvoering in Marokkaans-Brusselse drugsmilieu (VIDEO)

Connect on Linked in

Vier mannen die zondag in Halle werden opgepakt na een ontvoering en gijzeling in Anderlecht en Lembeek, zijn maandag aangehouden door de Belgische onderzoeksrechter. Het viertal wordt volgens Het Nieuwsblad verdacht van poging tot afpersing met wapens, bedreigingen en het toebrengen van lichamelijk geweld.

Lemmensplein

De vier verdachten kennen slachtoffer Abdelatif M. goed, omdat ze volgens justitie komen uit het Marokkaans-Brusselse drugsmilieu. Een deel van hen opereert in en rond het beruchte Anderlechtse Lemmensplein (foto) waar veel drugsoverlast is. Verdachte Mohamed A. is volgens justitie eerder betrokkenheid geweest bij doodslag.

Leegstaande woning

Abdelatif M. werd zaterdagavond ontvoerd in Anderlecht en vervolgens urenlang gegijzeld in een leegstaande woning in Lembeek. Hij zou naar verluidt nog een openstaande schuld moeten betalen. Zondagochtend rond 05.00 wist hij te ontsnappen om daarna via een buurtbewoner de politie in te schakelen.

Speciale eenheden

Pas uren later, tijdens een inval van een grootschalige politiemacht werden alle verdachten opgepakt. Een van hen zou zichzelf vastgeketend hebben aan een radiator, om zich voor te doen als slachtoffer. De auto van Abdelatif M. is evenals 3.000 euro cash spoorloos.

De gijzeling in Lembeek was vermoedelijk goed voorbereid. Een week eerder werd al ingebroken in het leegstaande pand met loods langs de Edingensesteenweg vlak naast de oprit van de A8.