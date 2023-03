Vier mensen vast in internationale actie tegen witwassen cocaïnegeld

Connect on Linked in

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft bepaald dat vier van vijf verdachten in een internationaal onderzoek naar witwassen van geld uit de drugshandel in voorlopige hechtnis blijven. Vorige week maandag waren er doorzoekingen in Antwerpen, Brasschaat, Knokke-Heist, Stabroek en Vorst, en tegelijkertijd in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De man zou ook geld van oliebedrijven hebben witgewassen.

Cash

Het onderzoek werd in 2020 opgestart na binnenkomst van informatie dat een 46-jarige Belg zeer grote geldbedragen, onder meer afkomstig uit de invoer van partijen cocaïne, zou witwassen. De man had verschillende eigen bedrijven en een grot netwerk in boven- en onderwereld. Hij nam cash geld maar stelde ook bedragen ter beschikking, aldus het Antwerpse parket. Volgens de Gazet van Antwerpen gaat het om een antiekhandelaar: Jan H., die al eerder naar voren kwam in grote drugsonderzoeken in Antwerpen.

Aardoliesector

Het parket denkt dat de man hand-en spandiensten leverde aan criminele organisaties die in de haven van Antwerpen partijen cocaïne uit containers haalden. Zo investeerde hij in dekladingen waar cocaïne in verstopt kon worden.

Samen met medebeklaagden zou hij ook gelden van multinationals uit de aardoliesector witwassen door een systeem van valse contracten en valse facturen. Dat geld werd dan doorgestort naar eigen vennootschappen en naar rekeningen in de Verenigde Arabische Emiraten en Bulgarije. Voor het versluizen van gelden zouden luxehorloges worden gekocht en verkocht.

Rolex-horloges

Bewijs komt vooral uit chats die verdachten met Sky ECC hebben verstuurd. De recherche denkt te kunnen bewijzen dat de man in ieder geval 9,5 miljoen euro winst heeft gemaakt. Een van de andere verdachten een 46-jarige Israëli, die is vorige vrijdag aangehouden en de raadkamer heeft zijn aanhouding vandaag bevestigd.

Bij de huiszoekingen werd ongeveer 700.000 euro cash, een geldtelmachine, een vacumeermachine, een aantal Rolex-horloges, wapens, gsm’s aangetroffen. Tien voertuigen (oa Mercedes, Porsche en BMW) werden in beslag genomen.