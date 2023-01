‘Vier miljoen in bitcoins, anders vernietigen we je’

Connect on Linked in

In Groningen is een bedrijfsleider van een coffeeshop door justitie enige tijd in een safehouse geplaatst nadat een conflict over levering van wiet aan twee coffeeshops compleet uit de hand was gelopen. Dat bleek maandag volgens het Dagblad van het Noorden op een zitting van een strafzaak tegen vier verdachten bij de rechtbank in Groningen. De gebeurtenissen dateren al van 2021.

Reykjavik

De vier worden onder meer verdacht van poging tot afpersing. Ze wilden miljoenen aan bitcoins van de bedrijfsleider hebben. De zaak draait om de coffeeshop Reykjavik aan de Spilsluizen en De Vliegende Hollander aan het Gedempte Zuiderdiep. De vier verdachten zijn drie mannen en een vrouw van tussen de 24 en 35 jaar.

Ze zouden medewerkers van de shops hebben gevolgd en gefilmd en hebben gedreigd om de bedrijfsleider te vermoorden: ‘Vier miljoen in bitcoins, anders vernietigen we jou en je familie’, zo berichtten ze aan het slachtoffer.

Soephuisstraatje

Waarschijnlijk heeft de zaak te maken met een gewapende overval op een stash aan het Soephuisstraatje in Groningen op 11 augustus 2021. Toen namen drie mannen een groot deel van een voorraad wiet van de coffeeshops mee. Die roof was vermoedelijk een vergeldingsactie. De bedrijfsleider van de coffeeshops had een conflict met de persoon die de wiet illegaal aan het bedrijf leverde.

Nep-betaling

Dat zou een volgens het slachtoffer een 35-jarige man uit Leeuwarden zijn. Deze man werd aangehouden maar toen namen de intimidaties in heftigheid toe.

Justitie liet de bedrijfsleider onderduiken en zette een nep-betaling in scene. Een 25-jarige inwoner van Purmerend kwam geld halen en werd gearresteerd. Ook daarna gingen de bedreigingen nog door. Daarna zijn in Spanje twee arrestaties verricht: een 31-jarige man en een 24-jarige vrouw.

De verdachten zwijgen of ontkennen hun betrokkenheid bij de intimidaties of afpersingen.