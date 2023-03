Vier Nederlanders opgepakt na vondst vijf ton cocaïne in haven Zeebrugge

Print This Post

De Belgische douane heeft dinsdagavond in de haven van Zeebrugge vijf ton cocaïne onderschept. Er zijn vijf verdachten opgepakt, waaronder vier Nederlanders tussen de 19 en 25 jaar. Een vijfde verdachte is inmiddels vrijgelaten.

Het gaat om een van de grootste drugsvangsten ooit in de haven van Zeebrugge. De drugs uit Zuid-Amerika werden tijdens een controle aangetroffen tussen een lading fruit.

Langer vast

Het gerechtelijk onderzoek naar de zaak loopt. De Brugse onderzoeksrechter heeft vrijdag beslist dat vier van de vijf verdachten vast blijven zitten. Het gaat om vier Nederlanders tussen de 19 en 25 jaar. Of de verdachten uithalers van de partij cocaïne waren of op een andere manier betrokken waren, is nog onduidelijk.

De zeehaven van Brugge oftewel haven van Zeebrugge is na Antwerpen de grootste haven in België en een van de belangrijkste in Europa.