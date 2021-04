Vier Nederlanders opgepakt voor drugstransporten naar Scandinavië

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag vier verdachten aangehouden die ervan worden verdacht zich bezig te hebben gehouden met drugssmokkel naar Scandinavië. Daarbij werd vermoedelijk ook drugs gesmokkeld in vrachtwagens die bloemen vervoerden. De verdachte die in Nederland wordt vervolgd is vrijdag voorgeleid en blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

EncroChat

In hetzelfde onderzoek werd eerder al een Nederlandse vrachtwagenchauffeur aan Finland overgeleverd. Hij wordt daar vervolgd voor een groot aantal drugstransporten, samen met een andere Nederlander. De arrestaties van de vier verdachten vonden plaats na gekraakte EncroChat-berichten waarin de mannen met elkaar communiceerden.

Tijdens het onderzoek is samengewerkt met de autoriteiten van Finland en Noorwegen. Het onderzoek werd uitgevoerd door de districtsrecherche van Leiden, de regionale recherche en het Internationaal Rechtshulp Centrum.

Noorwegen

Een 42-jarige man uit Leidschendam zal in Nederland worden vervolgd. Hij is vrijdag door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. Een 34-jarige man uit Katwijk werd in Noorwegen aangehouden. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd. De twee andere verdachten (45 en 54 jaar uit Noordwijk) zitten vast omdat Finland om hun overlevering heeft verzocht; zij zullen daar worden vervolgd. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het Openbaar Ministerie werkt met de politie, gemeenten en de Royal Flora Holland samen in een project om de sierteeltsector weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit zoals drugssmokkel.