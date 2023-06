Vier Nederlanders opgepakt voor plofkraak in Frankfurt met ton buit

Connect on Linked in

Vier Nederlanders tussen de 27 en 32 jaar zijn opgepakt op verdenking van een plofkraak in Frankfurt. Daar werden donderdagnacht vier geldautomaten in één filiaal opgeblazen in de wijk Alt-Fechenheim. Bij de plofkraak zouden ze minstens 100.000 euro hebben buitgemaakt. Een vijfde verdachte is nog voortvluchtig.

(Beeld: Hessenschau)

De plofkraak vond plaats bij een bankfiliaal van Sparkasse in Frankfurt en veroorzaakte een enorme ravage aan het pand. Na het opblazen van vier geldautomaten vertrokken de vier daders met hun buit en een gereedstaande chauffeur in een vluchtauto richting de Bundesautobahn 66.

‘Kom snel! Rennen!’

Op een video van Hessenschau is te zien dat de plofkrakers uit het bankfiliaal lopen en een van hen in het Nederlands roept: ‘Kom snel! Rennen! Kom, kom!’ Daarna stappen ze in de vluchtauto en scheuren weg.

Stopstok

De politie kon de vluchtauto nabij een winkelcentrum in de wijk Bergen-Enkheim in Frankfurt tot stilstand brengen met behulp van een zogenaamde “stopstok” – een moderne versie van de spijkerbarrière waarbij de banden lek geprikt worden. Ondanks meerdere lekke banden probeerden de daders te ontkomen. Daarbij botsten ze tegen een politieauto. Niemand raakte gewond.

Vijfde verdachte ontsnapt

De plofkrakers sloegen vervolgens te voet op de vlucht. Vier van hen werden opgepakt. Een vijfde ontsnapte via een nabijgelegen bos. Vanwege de klopjacht was de A66 tussen Bergen-Enkheim en Maintal-Bischofsheim (Main-Kinzig) tijdelijk afgesloten. Ook was er een politiehelikopter in actie.

Mogelijk meer plofkraken

De vier Nederlanders zitten vast op verdenking van poging tot moord, het bezit van explosieven en zware bendediefstal. De Duitse politie onderzoekt of ze ook te linken zijn aan zes andere plofkraken in Wickede (Noordrijn-Westfalen), Frankfurt, Bad Homburg (2x), Königstein (Hochtaunus) en Jünkerath (Rijnland-Palts).