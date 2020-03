Vier Nederlanders vast na zwaar uitgaansgeweld op Mallorca

Print This Post

In Palma de Mallorca zijn vier jonge Nederlanders gearresteerd voor een brute beroving en mishandeling van twee toeristen. Agenten van de Spaanse nationale politie arresteerden de vier in de nacht van afgelopen zondag. De vier zouden de toeristen van hun portemonnee hebben beroofd op de Paseo Marítimo in Palma.

Rond 01.30 belden twee meisjes die getuige waren geweest van de aanval het alarmnummer. Volgens de vrouwen waren twee jonge mannen uit een zwarte auto gestapt en begonnen de toeristen klappen te verkopen om uiteindelijk hun portemonnee te stelen. In de auto zaten nog twee andere jongens. Volgens de Spaanse politie waren zij medeplichtig.

De twee slachtoffers waren een Duitser en een Nederlander die op Mallorca op vakantie waren. Bij één van hen was zijn gebit beschadigd door de stoten en trappen die hij in zijn gezicht kreeg. Hij moest in het ziekenhuis worden behandeld, zijn metgezel liep kneuzingen op en werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

De 18 en 19-jarige Nederlanders werden opgespoord omdat het kenteken van hun auto was genoteerd.

De Nederlanders hebben verklaard dat de op straat aan het plassen waren en toen ruzie kregen met de twee toeristen. De getuigen stellen de roof van zeker één portemonnee te hebben gezien.