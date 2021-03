Vier nieuwe aanhoudingen na inkijken berichtenserver Sky

Connect on Linked in

Het inkijken in het versleutelde verkeer van criminelen via de berichtenserver Sky ECC door de politie heeft deze week tot nog vier nieuwe aanhoudingen geleid.

Foto: In beslag genomen wapen door politie in onderzoek Argus.

Aangehouden

Aan de hand van informatie uit het onderzoek met de naam Argus hebben de politie Rotterdam en het Openbaar Ministerie (OM) vier verdachten aangehouden. Drie mannen van 21, 43, en 53 jaar oud zijn afgelopen maandag gearresteerd, op verdenking van handel in verdovende middelen.

Na de aanhouding kwam de politie uit bij een vierde verdachte, een 45-jarige man uit Rotterdam. In zijn woning vond de politie 75 kilo cocaïne, 1,5 miljoen euro in contanten en een vuurwapen aan. De spullen zijn in beslag genomen. Hij wordt verdacht van handel in verdovende middelen, witwassen en vuurwapenbezit.

Geslaagd

Het grootschalige internationale onderzoek (Argus) gaf volgens justitie tot in detail inzicht in de versleutelde communicatie van criminele organisaties. Opsporingsdiensten zijn er in geslaagd toegang te verkrijgen tot honderden miljoenen berichten van gebruikers van Sky ECC.

Vanaf medio februari 2021 kon dit versleutelde verkeer ‘live’ worden meegelezen. De server van Sky ECC werd dinsdag offline gehaald en gegevens eruit zijn in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten.

In volle gang

Eerder deze week maakte het Openbaar Ministerie al zes aanhoudingen bekend, naar aanleiding van de digitale inkijkoperatie. Deze zes verdachten blijven ook 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vandaag beslist.

De verdachten zijn mannen in de leeftijd van 28 tot en met 55 jaar en komen uit Rotterdam, Rozenburg, Dordrecht en Capelle aan den IJssel. Zij worden verdacht van corruptie, handel in verdovende middelen, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie.

De onderzoeken zijn nog in volle gang en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, meldde het Openbaar Ministerie vrijdagavond.

Keuzes

Ook in België heeft de politie de beschikking gekregen over de enorme hoeveelheid aan berichtenverkeer tussen criminelen via Sky ECC. Daar waarschuwt de aanklager ervoor dat er keuzes moeten worden gemaakt in de aanpak van zaken die hieruit voortkomen, omdat vervolging enorm veel capaciteit zal innemen.