Vier ton cocaïne onderschept in Antwerpen

Connect on Linked in

In een loods in de haven van Antwerpen is een aantal Nederlanders van Surinaamse afkomst (of van Surinaamse nationaliteit) aangehouden tijdens een actie van de Belgische douane en politie waarbij vier ton cocaïne is onderschept, aldus Belgische media. Ook zijn er verschillende AK-47 geweren in beslag genomen.

In totaal zijn er veertien personen opgepakt, de nationaliteit van alle verdachten is nog niet bekend. Zeker is dat een aantal Nederlander is.

In een lopend onderzoek werd de loods geobserveerd. Woensdag arriveerde een container met vis aan. Een arrestatieteam deed daarna een inval. In de loop van de woensdagavond ging de politie nog op verschillende plaatsen in Antwerpen naar binnen. Op het Eilandje, even noordelijk van het centrum, werd een auto klemgereden met daarin twee verdachten.

Tijdens de actie zijn drie Kalasjnikovs in beslag genomen.

Maandag pakte de Braziliaanse douane 559 kilo cocaïne in de haven van Paranaguá. De drugs zaten verstopt in een container met rubberafval stond op het punt naar Antwerpen te worden verscheept. De drugs werden ontdekt toen de container door een scanner ging. De blokken waren verpakt in sporttassen.