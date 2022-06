Vier Utrechters opgepakt in onderzoek naar handel in vuurwapens

Connect on Linked in

De politie heeft vier Utrechters tussen de 22 en 47 jaar aangehouden voor de handel in vuurwapens. Tijdens doorzoekingen op verschillende locaties zijn er meerdere automatische vuurwapens in beslag genomen. Drie verdachten zitten nog vast, aldus de politie maandag.

(Foto uit achief)

De politie kwam de verdachten naar zeggen op het spoor door het bestuderen van restinformatie uit een ander onderzoek. Dat leidde, met hulp van rechercheteams uit andere eenheden, tot meerdere actiedagen op verschillende locaties in Utrecht. Bij deze doorzoekingen zijn meerdere automatische vuurwapens aangetroffen.

Schiphol

Vier Utrechters worden in verband gebracht met de handel in deze vuurwapens. Twee verdachten, een 22-jarige man en een 37-jarige man, zijn gearresteerd in Utrecht. Twee andere mannen van 47 en 45 zijn gearresteerd op Schiphol. Alle arrestaties zijn verricht op verschillende momenten.

Eén verdachte vrijgelaten

De politie meldt dat de 47-jarige man op vrije voeten is, maar wel verdachte blijft in het lopende onderzoek. De andere verdachten zitten nog vast. In verband met het lopende onderzoek is de politie terughoudend met het verlenen van verdere informatie.

Woning gesloten

Op last van de burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma is een woning aan de Lange Hagelstraat voor langere tijd gesloten. Deze woning heeft volgens de autoriteiten vermoedelijk een faciliterende rol gespeeld in de handel van deze vuurwapens.