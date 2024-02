Vier verdachten op de vlucht na beschieting man

Connect on Linked in

In Amsterdam is woensdagavond een man beschoten. Vier verdachten zijn daarop gevlucht. De politie vermoedt dat er sprake was van een ruzie tussen criminelen.

Huls

De schietpartij vond woensdagavond rond 21.30 uur plaats op de Pieter Vlamingstraat, in Amsterdam-Oost. De man die hiervan het doelwit was, raakte daarbij niet gewond. Agenten die ter plaatse kwamen, vonden wel een lege huls. De forensische opsporing van de politie deed daarop onderzoek.

Vlucht

De politie meldt dat na het incident vier verdachten op de vlucht sloegen, in de richting van de Roomtuintjes. Dit is in het verlengde van de straat waar het incident plaatsvond. Ze houdt er rekening mee dat er sprake is van een crimineel conflict en is op zoek naar getuigen van de gebeurtenis.