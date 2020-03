Vier verdachten opgepakt na steekpartij met gewonde op Albert Cuypstraat

Connect on Linked in

Bij een steekpartij op de Albert Cuypstraat in Amsterdam is donderdagavond een 34-jarige man in zijn buik gestoken. Het slachtoffer is met een buikwond opgenomen in het ziekenhuis. De politie heeft vier verdachten aangehouden.

De steekpartij vond rond 19.30 plaats op de Albert Cuypstraat. Agenten waren snel ter plaatse en konden zich over het 34-jarige slachtoffer ontfermen en vier verdachten, zonder vaste woon- of verblijfplaats, aanhouden. De recherche stelt een onderzoek in. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is geweest van de steekpartij.