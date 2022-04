Vier verdachten plofkraken opgepakt in Duitsland en Nederland

Connect on Linked in

Vier Nederlandse verdachten van het voorbereiden en plegen van plofkraken zijn woensdag aangehouden. Drie verdachten werden in het Duitse Gießen gearresteerd, een vierde verdachte werd in Tilburg aangehouden, meldt politie vrijdag.

(Beeld uit archief)

Eind vorig jaar startte het plofkrakenteam in Midden-Nederland in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar een groep die verdacht werd van het voorbereiden en plegen van plofkraken op geldautomaten, vooral in Duitsland.

Explosieven in auto

Drie verdachten werden woensdagochtend in Gießen (op 375 km van Utrecht) klemgereden en aangehouden. Zij reden in een zeer snelle auto met andere kentekenplaten. In de auto vond de politie onder meer explosieven die gebruikt worden bij plofkraken.

Een vierde verdachte werd in een bedrijf in Tilburg aangehouden. Dat pand is doorzocht. De verdachten zitten nog vast. Twee verdachten uit Utrecht en één verdachte uit Amsterdam zitten vast in Duitsland. De verdachte uit Utrecht die in Tilburg werd opgepakt zit vast in Nederland.

Beperkingen

De verdachten in Duitsland worden vandaag voorgeleid voor een onderzoeksrechter. De verdachte die in Nederland werd aangehouden, wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Hij zit momenteel in beperkingen.

Om die reden kan de politie nu niets verder zeggen over de inhoudelijke kant van de verdenkingen en de leeftijden van de verdachten.