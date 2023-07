Vier voortvluchtige veroordeelde Polen aangehouden in Nederland

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagochtend in Den Haag, Medemblik (2x) en Kreileroord vier in Polen veroordeelde mannen aangehouden op verzoek van het Fugitive Active Search Team (FAST) Polen. De mannen moeten in Polen nog een gevangenisstraf van acht jaar uitzitten voor ruim 35 bedrijfsinbraken in hun land.

De vier mannen worden voorgeleid aan de officier van justitie in Amsterdam, waarna de overleveringskamer van de rechtbank Amsterdam beslist over de overlevering aan Polen.

Bedrijfsinbraken

De politie kwam de voortvluchtige mannen op het spoor, nadat FASTNL in mei van dit jaar door FAST Polen werd gevraagd onderzoek te doen naar de veroordeelde criminelen die zich vermoedelijk in Nederland schuilhielden. De aangehouden mannen maakten deel uit van een criminele organisatie die zich bezighield met bedrijfsinbraken in Polen. De Poolse politie vermoedde dat ze deze praktijken voortzetten in Nederland.

Normaal bestaan

De vier mannen leidden volgens de politie ogenschijnlijk een onbezorgd en normaal bestaan in Nederland en een aantal had een baan. Eén van hen had onroerend goed aangeschaft. De vier staan niet in Nederland ingeschreven.