Vierde drugsdumping in grensgebied, ditmaal 82 jerrycans in Loerbeek

In het buitengebied van Loerbeek (Achterhoek) zijn donderdagavond 82 jerrycans met drugsafval gedumpt. Eerder in de week werden ook al drugsdumpingen gedaan in Sinderen, Pannerden en het Duitse Elten. De vier plaatsen liggen in de buurt van elkaar in het grensgebied. Dat schrijft website REGIO8.

In Loerbeek werden de vaten gedumpt op de Lage Eltenseweg, een wandelpad in het buitengebied. Het gaat om 82 jerrycans met chemicaliën. Ook zijn er twee olievaten en enkele pallets gedumpt. Uit nader onderzoek moet nog blijken om wat voor soort chemicaliën het gaat, maar alles wijst op afval van een drugslab.

De jerrycans die in Loerbeek zijn gevonden, lijken op de spullen die de afgelopen dagen op andere plekken in het grensgebied zijn achtergelaten.

Eerdere dumpingen

In Sinderen werden woensdagavond ongeveer 70 vaten gedumpt. In het Duitse Elten werden dezelfde dag 108 jerrycans gevonden. Ook in Pannerden werden tientallen jerrycans gevonden.

De politie doet onderzoek naar een verband tussen de vier drugsdumpingen. Het vermoeden bestaat dat er in de regio een groot drugslab zit.