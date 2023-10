Vierde stoffelijke overschot in Amsterdams water in een week

Connect on Linked in

In Amsterdam is zondag opnieuw een stoffelijk overschot in het water aangetroffen, ditmaal in de oostelijke binnenstad, bij het Kadijksplein. Of er sprake is geweest van een misdrijf wordt nog onderzocht.

(Beeld Mizzle Media)

Lijnbaansgracht

Op 18 oktober werd langs de Oostelijke Handelskade het lichaam van de vermiste twintiger Sam van Grondelle gevonden. Woensdag vond de politie een lichaam in de Lijnbaansgracht.

Aziëhavenweg

Van de laatste twee gevallen is het zeker dat die niet door een misdrijf om het leven zijn gekomen.

Ook bij een lichaam dat donderdag bij de Aziëhavenweg werd aangetroffen lijken geen sporen van een misdrijf aanwezig te zijn.