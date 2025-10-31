Vierde verdachte aangehouden in zaak dode vrouw (80) Amsterdam

De bejaarde vrouw werd op woensdag 13 augustus dood aangetroffen in haar woning aan de Wittgensteinlaan in Amsterdam-Slotervaart.

Nadat bekenden van de vrouw op de bewuste dag geen contact meer met haar konden krijgen, gingen agenten diezelfde dag bij haar woning langs. Daar troffen ze de vrouw overleden aan. Omdat er aanwijzingen voor een misdrijf waren, startte de politie een grootschalig opsporingsonderzoek.

Arrestaties

Een kleine week na het aantreffen van het slachtoffer, op dinsdag 19 augustus, hield de recherche al drie personen aan in de zaak. Het ging om een 19-jarige vrouw uit Zaandam en twee mannen uit Amsterdam van 20 en 23 jaar. De 19-jarige vrouw is inmiddels geen verdachte meer in de zaak. De twee Amsterdammers van 20 en 23 jaar zitten nog steeds vast, evenals de 26-jarige man die nu is aangehouden.

Nepagenten

De recherche vermoedt dat de verdachten zich hebben voorgedaan als politieagenten om met het slachtoffer in contact te komen. Ze werd vermoedelijk eerst telefonisch benaderd door een man die zich voordeed als politieagent.

Seat Ibiza

In het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen die op 13 augustus een witte Seat Ibiza en de inzittenden van dit voertuig in de omgeving van de Wittgensteinlaan hebben gezien. Het voertuig is mogelijk betrokken bij het misdrijf

Het rechercheteam doet volop onderzoek en zoekt getuigen en mensen die meer weten.