Vierde verdachte aangehouden voor dodelijke schietpartij A’dam-West

De politie zegt vrijdag in het onderzoek naar de dood van de 29-jarige Roudile Paquay opnieuw een verdachte te hebben opgepakt. Het gaat om een 31-jarige man uit Amsterdam, die werd aangehouden in zijn woning. In totaal zijn nu vier verdachten aangehouden in deze zaak.

Dinsdagochtend werd een 33-jarige man uit Almere aangehouden als verdachte. Paquay werd op 14 februari 2021 doodgeschoten op het Van Limburg Stirumplein in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Een ander slachtoffer raakte gewond. De politie denkt dat beide mannen ‘onschuldige slachtoffers’ zijn.

In het belang van het onderzoek zegt de Amsterdamse recherche geen verdere mededelingen te doen over de verdenkingen, of over de mogelijke rol van de vrijdag aangehouden verdachte. In totaal zijn nu vier verdachten aangehouden in het onderzoek: een 29-jarige man en een 20-jarige vrouw uit Amstelveen, een 33-jarige man uit Almere en een 31-jarige man uit Amsterdam.