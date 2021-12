Viertal aangehouden in Amsterdam-Noord tijdens onderzoek drugshandel

Print This Post

De politie meldt dat er dinsdag in Amsterdam-Noord vier Amsterdammers van 16 tot en met 50 jaar zijn aangehouden in een lopend onderzoek naar drugshandel. Tijdens de doorzoekingen werden onder andere drugs, contant geld en voertuigen aangetroffen en in beslag genomen.

De vier verdachten werden gearresteerd op twee locaties in Amsterdam-Noord, waarna op vier locaties, eveneens in Amsterdam-Noord, doorzoekingen plaatsvonden. Wat voor drugs er zijn gevonden en de hoeveelheid is niet bekendgemaakt.

In beperkingen

De verdachten zitten in beperkingen wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De vier worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die zal bepalen of zij in bewaring worden gesteld.

Voor twee van de vier doorzochte locaties bekijkt de gemeente of er een bestuurlijke maatregel toegepast kan worden.