Viertal opgepakt na vondst vijf kilo wiet in chipsblikjes en koekjes

De Koninklijke Marechaussee heeft vrijdag op de A4 bij Hoogerheide een man en drie vrouwen uit Bergen op Zoom en Roosendaal aangehouden voor onder andere de smokkel van wiet. Tijdens een controle roken de marechaussees een sterke wietgeur, die wees op de aanwezigheid van softdrugs in de auto.

Ook zagen ze dat de mannelijke bestuurder geen rijbewijs had en constateerden ze met een test dat hij onder invloed van drugs reed. Nader onderzoek wees uit dat hij opvallend veel bankbiljetten bij zich had en in de auto op verschillende plaatsen wiet was verstopt. De wiet zat verstopt in allerlei verpakkingsmaterialen van onder meer chips en koekjes. In totaal werd zo’n vijf kilo cannabis aangetroffen.

De man en de drie vrouwen zijn aangehouden voor verder onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de Marechaussee in Hoogerheide.