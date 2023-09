Viertal opgepakt voor voorbereiding ernstige geweldsdelicten

Connect on Linked in

De politie heeft maandag en dinsdag vier mannen aangehouden in een onderzoek naar het opdrachtgeven en uitvoeren van ernstige geweldsdelicten. Het gaat om een 18-jarige man uit Den Haag, een 20-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht, een 21-jarige man uit Dordrecht en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Voorbereiding liquidatie

Het onderzoek begon na verkregen informatie uit andere lopende onderzoeken. De politie in Rotterdam kwam daardoor de vier mannen op het spoor. Zij worden allemaal verdacht van het voorbereiden van een zware mishandeling die plaats had moeten vinden in november 2022 in Ede. Het onderzoeksteam verdenkt de 18-jarige man uit Den Haag en de 21-jarige man uit Dordrecht er daarnaast ook van dat zij betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van een liquidatie die in november 2022 in Rotterdam plaats moest vinden. Op wie de verdachten het gemunt hadden is onduidelijk.

Langer vast

Drie verdachten zijn op donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalde dat zij nog veertien dagen langer vast blijven zitten. De 20-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht is heengezonden, maar blijft wel verdachte in deze zaak.