Viertal opgepakt voor witwassen, vuurwapens en grootschalige wietteelt

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend vier verdachten aangehouden voor witwassen, het faciliteren van grootschalige wietteelt en de georganiseerde productie van en handel in softdrugs. In het onderzoek zijn doorzoekingen gedaan in woningen in Groningen, het Drentse Emmer-Compascuum en een growshop in Emmen. Daarnaast zijn er twee locaties in Duitsland opgerold die gebruikt werden als kwekerij.

Gekraakte telefoonberichten

De verdachten kwamen in beeld na politieonderzoek en anonieme meldingen uit Nederland en Duitsland, aangevuld met informatie uit gekraakte telefoonberichten. Het gaat om een 44-jarige man uit Groningen, een 52-jarige man uit Emmer-Compascuum en twee vrouwen van 44 en 30 uit Emmer-Compascuum.

Vuurwapens en munitie

Bij de doorzoekingen werden onder meer grote hoeveelheden contant geld, een grote hoeveelheid wiet en meerdere vuurwapens en munitie aangetroffen. Het viertal wordt ook verdacht van witwassen. De politie legde beslag op meerdere voertuigen, woningen en bankrekeningen.

Duitse politie

Het onderzoek is verricht binnen het project Newton, dat bestaat uit meerdere interventieteams die zich in Noord-Nederland richten op het aanpakken van drugscriminaliteit en ondermijning. Daarbij is nauw samengewerkt met de Duitse politie.

Welke locaties als kwekerij zijn ontmanteld in Duitsland is niet bekendgemaakt. Hoeveel wiet en contant geld er precies is gevonden, is ook niet naar buiten gebracht.

De politie meldt dat het onderzoek naar de verdachten en hun betrokkenheid bij het faciliteren van professionele wietteelt verder gaat.