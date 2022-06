Vijf Amsterdammers opgepakt na achtervolging, ‘gevaarlijke tassen’ niet gevonden

Connect on Linked in

Dinsdagavond is er een politieachtervolging geweest in Nijmegen en omgeving naar aanleiding van een politieonderzoek in Amsterdam. Woensdagochtend zijn er in Nijmegen vier Amsterdammers aangehouden. Later die dag blijkt nu een vijfde Amsterdammer te zijn gearresteerd in Amsterdam. De politie is hard op zoek geweest naar tassen die door de verdachten zouden zijn gedumpt. Maar die zijn niet gevonden.

Gestolen

De Nijmeegse politie bracht in verband met het onderzoek pas vrijdagmiddag informatie over de zaak naar buiten.

Agenten wilden dinsdagavond een auto met vier inzittenden stoppen omdat de auto was gestolen en valse kentekenplaten droeg. Er ontstond een achtervolging maar de daders werden niet klemgereden. De auto werd rond middernacht aangetroffen in Nijmegen aan de Nieuwe Mollenhutseweg. De inzittenden waren er te voet vandoor gegaan.

Door tips van getuigen werden de vier inzittenden ongeveer een uur later aangehouden aan Kanunnik Boenenstraat in Nijmegen. Bij die zoektocht is ook een politiehelikopter ingezet.

Niet aangetroffen

Door informatie van getuigen ging de politie ervan uit dat de verdachten ergens in Nijmegen tassen hadden gedumpt, mogelijk in of rond de Hatertse Hei. De politie zegt te hebben ingeschat dat in de tassen ‘gevaarlijk’ materiaal zou kunnen zitten. De politie deed lokaal aan het publiek een oproep te bellen als de tassen werden aangetroffen. Ondanks intensief zoeken zijn ze niet aangetroffen.

Het is mogelijk de politie dacht dat de vier van plan waren een plofkraak of overval te plegen en in de tassen explosieven of wapens vervoerden.

Beperkingen

Alle vijf aangehouden mannen worden verdacht van het voorbereiden van een misdrijf en heling van een gestolen auto.

De verdachten zijn een 20-jarige, twee 22-jarige, een 24-jarige en een 25-jarige man, allen uit Amsterdam. Ze zitten nog vast.

Ze zitten in beperkingen, ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat, in het belang van het onderzoek. De politie zegt daarom geen nadere informatie te willen delen.