Vijf arrestaties bij invallen na drugsonderzoek

De politie heeft vrijdagochtend bij zes invallen in Emmen, Nieuw-Dordrecht, Den Haag en Utrecht vijf personen aangehouden. De arrestaties vloeien voort uit een lopend drugsonderzoek. Het vijftal wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie gericht op de import van harddrugs uit Zuid-Amerika.

Op gelijktijdige momenten werden vanmorgen invallen gedaan op drie plaatsen in Emmen, een in Nieuw-Dordrecht, een in Den Haag en een in Utrecht. De verdachten werden op datzelfde moment aangehouden. Het gaat om vier mannen uit Emmen van 52, 52, 48 en 22 jaar en een man uit Den Haag van 45. Na de invallen zijn doorzoekingen in de panden gedaan.

De politie meldt dat er diverse goederen in beslag zijn genomen voor verder onderzoek. Het gaat om vier auto’s, een motor, contant geld, munitie en een voorwerp dat lijkt op een vuurwapen en nader onderzocht moet worden.

De aanhoudingen werden gedaan door o.a. specialisten van Defensie, die moeilijke zoekopdrachten kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of in ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. Zij maken ook gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar, waarmee tot enkele meters in de bodem gekeken kan worden. Andere apparatuur wordt gebruikt om door muren en objecten te kijken om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken.

Het onderzoek wordt voortgezet. De verdachten zitten vast in alle beperkingen. Zij mogen alleen contact hebben met hun advocaten.