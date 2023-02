Vijf arrestaties in onderzoek naar ketelbouwer voor synthetische drugs

Connect on Linked in

De politie heeft deze week vijf verdachten aangehouden na een langdurig onderzoek naar een ketelbouwer van drugslabs. Alle verdachten komen uit verschillende plaatsen in de regio West-Brabant. Twee van hen zitten nog vast, drie anderen zijn inmiddels vrijgelaten.

(Beeld: de ketels en jerrycans met chemicaliën die dinsdag werden aangetroffen in een vrachtwagen in Tilburg).

In maart 2022 startte de politie een groot onderzoek gericht op faciliteerders van de productie van synthetische drugs. Het gaat daarbij om de verkoop van grondstoffen en materialen voor drugslabs, zoals ketels, bakken en speciale stoffen.

Uit dit onderzoek bleek dat er in een pand in Zevenbergen ketels gebouwd werden. In november 2022 zijn er tijdens een actiedag meerdere woningen doorzocht. In een woning werden verschillende ketels aangetroffen. Hierop zijn maandag en woensdag vijf verdachten aangehouden uit de regio West-Brabant.

Beperkingen

Twee verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. Beiden zitten langer vast en zitten in beperkingen. De drie andere verdachten zijn inmiddels op vrije voeten. Over de leeftijden en woonplaatsen van de verdachten is niets bekend.

De politie zegt meerdere arrestaties niet uit te sluiten.

Vrachtwagen met ketels

Dinsdag werd een 39-jarige man uit Tilburg tijdens een controle aangehouden op een industrieterrein aan de Maidstone. In de laadbak van de vrachtwagen waarin hij reed werden drugslabketels en jerrycans met chemicaliën aangetroffen. Of de arrestatie verband houdt met de arrestaties van maandag en woensdag is niet helemaal duidelijk.