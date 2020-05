Vijf arrestaties na schoten in woning Didam (VIDEO)

Connect on Linked in

Aan de Kerkstraat in Didam zijn zaterdagavond vier arrestaties verricht nadat er schoten waren gelost in een woning. De vier verdachten werden door een arrestatieteam uit een ander huis gehaald. Later die nacht werd nog een vijfde man opgepakt. Er zijn geen gewonden gevallen.

De melding kwam rond 23.30 binnen bij de politie. Op straat lagen meerdere kogelhulzen. In een andere woning werden een 16-jarige jongen uit Beek en drie mannen uit Lobith (19), Doetinchem (19) en Zevenaar (23) opgepakt. Later in de nacht werd er ook een 34-jarige man in Doetinchem opgepakt.

Wat er precies is gebeurd in het huis is nog onduidelijk. Er waren Nederlandse en Duitse politie-eenheden bij de actie betrokken.