Vijf arrestaties na vondst speedlab in Drentse boerderij

De politie heeft woensdagavond een actief amfetaminelab aangetroffen in een boerderij in Stieltjeskanaal (gemeente Coevorden). Bij de inval door een arrestatieteam zijn vijf mannen van 34 tot 56 jaar aangehouden. Het speedlab is donderdag geruimd.

Uit politieonderzoek ontstond het vermoeden dat in het pand in Stieltjeskanaal een drugslab zat. Toen een arrestatieteam het pand binnenviel werd daar inderdaad een professioneel drugslab aangetroffen voor de productie van amfetamine.

Vijf verdachten

Vier verdachten konden direct ter plaatse worden aangehouden. Het gaat om een 34-jarige man uit Zwijndrecht, een 38-jarige Hagenaar, een 37-jarige Dordrechtenaar en een 56-jarige man uit de gemeente Coevorden. Een 36-jarige Utrechtenaar werd in de buurt van Zwolle in een auto aangehouden. De vijf verdachten worden verhoord en zitten nog in beperkingen, zo meldt de politie in een persbericht.

Honderden liters

Op het terrein zijn ketels, vaten en grondstoffen aangetroffen voor de productie van synthetische drugs. Ook werden drie auto’s in beslag genomen. Volgens de politie gaat het om een professioneel drugslab dat toegerust was op de productie van honderden liters product per week. Het gaat hier vermoedelijk om een tussenproduct in de amfetamineproductie. De straatwaarde hiervan ligt rond de 800 euro per liter.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) heeft het speedlab donderdag geruimd. De chemische (afval)stoffen worden vernietigd en door forensische rechercheurs worden sporen veilig gesteld voor verder onderzoek.