Vijf arrestaties (twee in Nederland) na recordvangst heroïne in Duitsland

Connect on Linked in

In Duitsland, Nederland en Spanje zijn vrijdag vijf verdachten tussen 35 en 54 jaar aangehouden. Ze worden verdacht van het importeren van grote partijen heroïne vanuit Iran naar Duitsland om het van daaruit door heel Europa te verspreiden. De arrestaties volgden op de vondst van een recordhoeveelheid van 700 kilo heroïne in een zeecontainer in de haven van Hamburg eind augustus.

Volgens de federale recherche en het parket in Dresden gaat het om de grootste hoeveelheid heroïne die ooit in Duitsland in beslag is genomen.

Huiszoekingen

In totaal werden tien appartementen en bedrijfspanden in en rond Dresden, in de omgeving van Chemnitz, in Hamburg en in Nederland en Spanje doorzocht. Daarbij zijn vijf verdachten aangehouden: twee in Duitsland, twee in Nederland en één in Spanje.

Verdachten

Het zou gaan om een 40-jarige hoofdverdachte met Turks-Servische nationaliteit, een 54-jarige Duitser die de invoer afhandelt via de logistiek van zijn bedrijf, een 53-jarige Turk die fungeert als tussenpersoon, en een 35-jarige Iraniër die zou hebben geholpen bij het organiseren van de transporten in Nederland. Een 40-jarige Iraniër wordt als medeverdachte gezien. Twee van de in Dresden gearresteerde verdachten zitten vast, de andere drie zitten vast in afwachting van hun uitlevering.

Rechercheurs namen bij de huiszoekingen onder meer verschillende voertuigen, schriftelijke documenten, laptops, gegevensdragers en smartphones in beslag.

Grootschalige heroïnesmokkel

Aanleiding was een onderzoek door het parket in Dresden en het Bundeskartellamt (BKA) op verdenking van de grootschalige import van drugs door een criminele organisatie. De verdachten zouden grote hoeveelheden heroïne vanuit Iran naar Duitsland hebben gesmokkeld om deze verder in Europa te verspreiden. In de regio van Dresden zou zich een belangrijk knooppunt voor heroïne bevinden.