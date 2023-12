Vijf arrestaties voor drugshandel en witwassen in regio Utrecht

Connect on Linked in

De politie en FIOD hebben maandag acht doorzoekingen verricht in Utrecht, Meteren, Houten en Bilthoven. Daarbij zijn vijf verdachten aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen. Het gaat om drie mannen uit Utrecht (33, 50 en 52), een 50-jarige man uit de gemeente West Betuwe en een 51-jarige man uit de gemeente Zaltbommel.

Drugs en tonnen cash

De invallen vonden plaats in het kader van een lopend onderzoek van de FIOD en de politie. In totaal werden acht woningen en bedrijfspanden doorzocht: vier woningen in Utrecht, een woning en bedrijfspand in Meteren, een bedrijfspand in Houten en een garagebox in Bilthoven.

Bij de doorzoekingen zijn tientallen kilo’s harddrugs, meerdere tonnen aan contant geld, dertien voertuigen en digitale communicatieapparatuur in beslag genomen.

Klemgereden

Eén van de verdachten probeerde nog per auto te vluchten, maar kon na een korte achtervolging in Culemborg worden klemgereden en door de politie worden opgepakt. Meer aanhoudingen in dit onderzoek worden niet uitgesloten, zo meldt de politie donderdag.