Vijf cipiers gewond na aanval in zwaar beveiligde Britse bajes

Bij een aanval door twee gedetineerden in de Britse Whitemoor-gevangenis bij Cambridge zijn donderdag vijf bewakers gewond geraakt. De gevangenen gebruikten zelfgemaakte steekwapens en droegen nepbomvesten.

Neergestoken

De aanval in de extra beveiligde gevangenis in Engeland gebeurde toen de cellen werden geopend. Een bewaker werd neergestoken, de andere vier kwamen het slachtoffer te hulp. De vijf cipiers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De man die werd gestoken raakte gewond aan zijn gezicht. Volgens een woordvoerder van het Britse gevangeniswezen is het incident snel opgelost ‘dankzij het dappere personeel’.

Terroristen

De BBC meldt dat een van de gedetineerden de 24-jarige Brusthom Ziamani is die zich in 2014 bekeerde tot de islam. Hij werd een jaar later veroordeeld tot 22 jaar celstraf vanwege het beramen van de onthoofding van een Britse militair. De andere gevangene is ook een bekeerde moslim, die vastzit vanwege een geweldsmisdrijf.

De antiterreureenheid van de Londense politie leidt het onderzoek naar de aanval. In de Whitemoor-gevangenis zitten ruim 450 criminelen, waaronder enkele veroordeelde terroristen. In februari 2019 moesten ook al enkele cipiers worden behandeld na een uitbraak van geweld.