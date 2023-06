Vijf drugsverdachten aangehouden na tip via meldlijn

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag in Zoetermeer vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. Dit gebeurde na binnenkomst van een anonieme tip. Bij huiszoekingen zijn onder meer drugs en wapens gevonden. Op beeld van de politie is te zien dat het onder meer om cannabis gaat.

Beeld: de aangetroffen drugs in het onderzoek in Zoetermeer (foto: politie)

Netwerk

De tip kwam binnen via Meld Misdaad Anoniem. Daarop startte de politie een onderzoek. Hierbij kwam een netwerk in beeld dat zich bezighield met drugsverkoop aan minderjarigen.

Aangehouden

Bij het doorzoeken van woningen in Zoetermeer en Benthuizen zijn vijf verdachten in deze zaak aangehouden. Het gaat om mannen uit Zoetermeer in de leeftijd van 18, 26, 27 en 29 jaar oud. Ze worden verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie, een van hen van witwassen. Bij het doorzoeken zijn drugs, vuurwapens, geld, en vervoersmiddelen in beslag genomen.

Bij navraag door Crimesite bij de politie in Den Haag lijkt het op aangeleverd beeld van de politie voor wat betreft de drugs vooral te gaan om cannabis (zie foto).