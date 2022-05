Vijf jaar cel geëist voor postpakketten cocaïne vanuit Colombia naar Utrecht

Connect on Linked in

Drugshandelaren hebben vorig jaar met de pakketpost flinke partijen cocaïne vanuit Colombia naar Utrecht verstuurd. Hoofdverdachte is volgens het OM de 55-jarige Amsterdamse taxichauffeur M. M., tegen wie maandag vijf jaar cel is geëist. Hij werd op september 2021 opgepakt toen hij dozen cocaïne kwam oppikken die via DHL naar een Utrechts bedrijf waren verzonden.

(Beeld uit archief)

RTV Utrecht schrijft dat de man volgens justitie samen met anderen verantwoordelijk is voor de invoer van 160 kilo bruin poeder waarin ruim 24 kilo zuivere cocaïne was verwerkt. Na zuivering en bewerking zou dat ruim 34 kilo cocaïne opleveren die op straat kon worden verkocht.

Bruin poeder

In september werden drie gehavende dozen bruin poeder bij een Utrechts bedrijf afgeleverd. Het adres van het bedrijf stond erop, maar de pakketten waren niet voor het bedrijf bestemd. Een medewerker vertrouwde de zending uit de Colombiaanse havenstad Santa Maria niet en waarschuwde de politie.

Sorteercentrum

Toen de Amsterdamse taxichauffeur de volgende dag bij het bedrijf kwam om de pakketten op te halen, werd hij opgepakt. In zijn kofferbak vond de politie een identiek pakket met cocaïne. Een dag later werd bij het bedrijf nog een doos met 20 kilo cocaïne geleverd. Ook in het sorteercentrum van DHL in Utrecht werden later nog drie pakketten onderschept. Volgens het OM gaat het in totaal om acht pakketten die in twee zendingen vanuit Colombia naar Utrecht waren verstuurd.

Bewakingsbeelden

De Amsterdamse verdachte zegt dat hij niets met de cocaïnesmokkel te maken heeft en niet wist wat er in de pakketten zat. Hij moest ze ophalen voor een kennis met de bijnaam ‘Zappa’, maar wil niet zeggen wie dat is. Volgens justitie blijkt uit telecomgegevens dat de taxichauffeur regelmatig zocht naar informatie over de routes die postpakketten vanuit Colombia en Brazilië afleggen.

Ook belde hij veel met een medewerker van DHL, die medeverdachte is in de drugszaak. Op bewakingsbeelden van het sorteercentrum van DHL is te zien dat de chauffeur een dag voor zijn arrestatie een pakket ophaalt, dat deze medeverdachte voor hem apart heeft gezet. Hij krijgt de doos mee zonder papieren te overleggen, de krabbel zet de DHL-medewerker.

Wietkwekerij

De Amsterdamse taxichauffeur wordt naast de drugssmokkel ook verdacht van betrokkenheid bij een wietkwekerij met 411 planten die vorig jaar werd gevonden in Amsterdam-Osdorp.

De eis tegen de verdachte is vijf jaar cel. De rechtbank doet op 23 mei uitspraak.