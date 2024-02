Vijf jaar cel voor hasj- en cokesmokkel naar Denemarken

Connect on Linked in

De rechtbank in Zutphen heeft vrijdag een 41-jarige man uit Apeldoorn veroordeeld tot vijf jaar celstraf voor de uitvoer van drugs, voorbereidingshandelingen voor internationale drugshandel en het bezit van handelshoeveelheden hasj en een vuurwapen.

De man exporteerde in juli 2020 – samen met anderen – in ieder geval 14 kilo cocaïne en ruim 170 kilo hasj naar Denemarken. Hij was volgens de rechtbank verantwoordelijk voor het regelen van de logistiek. Ook was hij betrokken bij de voorbereiding van de internationale handel in harddrugs. Hij had hierover intensief contact met een crimineel netwerk.

In onderschepte chatberichten gaf hij belangrijke informatie voor de productie en aflevering van verschillende soorten harddrugs. Hij bood hierin als tussenpersoon partijen harddrugs te koop aan. Verder communiceerde de Apeldoorner over de aanschaf van vrachtwagens met een verborgen ruimte en het regelen van chauffeurs. Daarbij had de man – samen met anderen – handelshoeveelheden hasj in bezit. Daarnaast vond de politie een vuurwapen in de woning van de man.

De man stond ook terecht voor de handel in vuurwapens, maar daarvoor ziet de rechtbank onvoldoende bewijs. Ze spreekt de man hiervan vrij.

Volgens de rechtbank heeft de man ‘een gebrek aan moreel besef en is zijn gedrag berekenend’. ‘Hij lijkt niet gemotiveerd zijn gedrag te veranderen. De kans op herhaling is daarom hoog.’ Gelet op de ernst van de feiten en de straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd, veroordeelt de rechtbank de man tot vijf jaar gevangenisstraf.

De man was in afwachting van zijn rechtszaak onder voorwaarden op vrije voeten gesteld, maar komt nu weer vast te zitten. De rechtbank vindt het niet aanvaardbaar dat de man een (eventueel) hoger beroep in vrijheid zou mogen afwachten.