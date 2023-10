Vijf jaar cel wegens mensenhandel in België voor ‘Koningin van de escort’

Connect on Linked in

De rechtbank van Antwerpen heeft de Nederlandse fitnesscoach Margretha van de Laar veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, voor uitbuiting van sekswerkers. Van de Laar riep zichzelf eerder uit tot de ‘Koningin van de escort’ in haar biografie.

Beeld: de in België voor mensenhandel veroordeelde Nederlandse Margaretha van de Laar.

Boete

De 49-jarige Van de Laar moet ook 9.000 euro boete betalen, en 73.000 euro crimineel vermogen terugbetalen aan de staat. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen dinsdag. Haar echtgenoot Johan is veroordeeld tot vier jaar met uitstel en een boete van 9.000 euro.

Gezicht

Margretha van de Laar bereikte een bekende status als dans- en fitnesscoach van enkele bekende Nederlanders. Ook werd ze het gezicht van de Vakantiebeurs, die elk jaar in Utrecht wordt gehouden. Ze heeft ook een aantal kleine hits op haar naam staan.

Koningin

Maar Van de Laar hield zich ook met andere zaken bezig, namelijk het runnen van een escortservice. Toen er in Nederland een onderzoek door de FIOD naar haar werd geopend, kreeg ze een straf van 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor het ontduiken van tonnen aan belasting, door de inkomsten van zwartwerkende vrouwen niet op te geven. Het weerhield haar er niet van om in 2022 haar biografie met als titel ‘Koningin van de escort’ uit te brengen.

Vervolgens verhuisde ze over de grens met België. Daar runde ze een call center vanuit Retie, waarmee ze vrouwen als escorts naar afspraken stuurde. Maar bij onze zuiderburen is prostitutie en dus het runnen van een escortservice strafbaar, vandaar dat er vervolging volgde.

Onderzoek

De politie in Antwerpen startte een onderzoek, waaruit volgens de aanklager blijkt dat de escortdames twee derde van hun inkomsten moesten afstaan aan de chauffeur en aan Van de Laar. Ze kregen 150 euro per uur, daarvan ging 50 euro naar de chauffeur en 60 euro naar het escortbureau. De escortes zelf hielden 40 euro over, schrijft de Gazet van Antwerpen.

De krant: ‘Ze moesten minstens drie klanten per dag afwerken. Het gaat hier om uitbuiting pur sang’, aldus de aanklager. ‘De dames die aangeworven werden, bevonden zich in precaire toestand. Ze hadden alcohol- of drugsproblemen of waren alleenstaande moeder. Vanuit de gevangenis zette ze haar dochters onder druk om een doorstart te maken. Van de Laar rekruteerde zelfs dames in de gevangenis.’