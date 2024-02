Vijf mannen aangehouden na woningbeschieting in Rotterdam

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagnacht vijf verdachten aangehouden na een woningbeschieting aan de Kerkhoflaan in Rotterdam-Crooswijk. Doordat er niemand in de woning aanwezig was, vielen er geen gewonden.

Vuurwapen

Rond 04.00 kwam een melding binnen dat er werd geschoten op een woning aan de Kerkhoflaan. Na de beschieting vluchtten twee mannen weg in de richting van de begraafplaats. Agenten waren er snel bij en hielden een bestuurder met nog vier passagiers in een auto staande.

Omdat de agenten ook een vuurwapen in de auto zagen, zijn de vijf verdachten in het voertuig via een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) aangehouden. Dit is een techniek waarbij de politie vuurwapens richt op een verdachte.

De verdachten zijn vijf mannen van 19, 20, 21, 23 en 35 uit Schiedam.