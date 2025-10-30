Vijf nieuwe aanhoudingen voor juwelenroof Louvre

Op het oog De Franse justitie laat weten dat de man die nu is aangehouden en ook van de inbraak wordt verdacht, kon worden gekoppeld aan dna-sporen. Hij was volgens justitie een van de verdachten die men ook al op het oog had. Dit schrijft de Franse krant Le Monde vanmorgen.

Meer informatie

De andere verdachten zouden de politie meer informatie kunnen geven over hoe de inbraak is verlopen. Justitie benadrukt dat de vijf nieuwe aanhoudingen geen direct verband houden met de aanklacht tegen twee eerder aangehouden verdachten. Het gaat om de eerder genoemde dna-sporen, camerabeelden, en telefoongegevens.

Bekend

De twee mannen die zaterdag al voor de roof in het museum werden aangehouden, hebben volgens justitie ‘gedeeltelijk bekend’. Zij worden ervan verdacht bij diegenen te zijn geweest die de “Galerie d’Apollon” zijn binnengegaan om de sieraden te stelen.

Justitie zegt dat er tot nu toe nog geen aanwijzingen zijn dat beveiligers van het museum een rol hebben gespeeld bij het voorbereiden van de roof. Wel sluit ze niet uit dat er een groter netwerk actief is geweest, dan de verdachten die tot nu toe via camerabeelden zijn geïdentificeerd.

Normaal

Een advocaat van een van de twee eerdere personen die werden gearresteerd, de 34-jarige Réda Ghilaci, wijst erop dat er een ‘enorme discrepantie bestaat tussen de buitengewone aard van deze zaak en de volkomen normale persoonlijkheid van onze cliënt’.

Justitie betuigde woensdag spijt dat ze de gestolen juwelen nog niet heeft teruggebracht in het bezit van het museum.