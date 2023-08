Vijf steekpartijen in drie dagen in Nederland

Connect on Linked in

Vanaf de nacht van zondag op maandag zijn er in Nederland vijf steekpartijen geweest. Bij een steekpartij in Amsterdam is een 15-jarige jongen ernstig gewond geraakt. Ook in Coevorden raakte een minderjarige jongen gewond.

Leiden

In de nacht van dinsdag op woensdag was er een steekincident in Leiden bij de Eschtertoren, op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan met de Gooimeerlaan. Rond 03.00 kwam een melding binnen van een 25-jarige man uit Leiden die gestoken was door een andere man. Het slachtoffer is nagekeken door de ambulance, maar hoefde niet vervoerd te worden. De politie doet onderzoek naar het steekincident. Er is gezocht naar een dader maar deze is niet meer gevonden.

Utrecht

In de vroege ochtend van dinsdag heeft zich een gewelddadig steekincident voorgedaan in een horecagelegenheid aan de Marco Pololaan in Utrecht-Kanaleneiland. Het incident resulteerde in drie gewonden, waarvan één in kritieke toestand verkeert. De politie heeft inmiddels drie verdachten in hechtenis genomen. Drie mannen van 31, 38 en 39 jaar oud en afkomstig uit Utrecht en Nieuwegein, raakten gewond bij het incident. Een van hen verkeert in zorgwekkende toestand en is met spoed naar een ziekenhuis overgebracht voor medische behandeling. De politie heeft onmiddellijk na het incident drie mannen gearresteerd. De verdachten zijn een 62-jarige man en een 41-jarige man uit Utrecht, en een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Tijdens zijn vluchtpoging raakte de 37-jarige verdachte lichtgewond.

De politie is nog bezig met onderzoek om te achterhalen waarom de vechtpartij is ontstaan.

Coevorden

In Coevorden is maandagavond een minderjarige jongen opgepakt omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij een steekpartij. De politie kreeg rond 20.30 een melding over een steekincident op de Pampert in Coevorden. Er is daarbij één gewonde gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte meldde zich enige tijd later bij het politiebureau. Hij wordt verhoord over zijn betrokkenheid bij het incident. De verdachte komt uit Coevorden, het slachtoffer uit Emmen. Beide jongens zijn minderjarig.

Amsterdam

In Amsterdam hield de politie maandagavond drie verdachten aan op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident dat even daarvoor plaatsvond op de Hugo de Vrieslaan in Amsterdam-Oost. Getuigen maakten melding van een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren, rond 21.45. Een 15-jarige jongen werd bij het incident ernstig verwond. De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met mensen die meer informatie over en/of beelden van de zaak hebben. Het slachtoffer zag de ruzie en wilde ingrijpen toen er een gevecht ontstond. De verdachten zijn een jongen van 15 jaar en mannen van 18 en 24 jaar uit Amsterdam.

Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar verkeert buiten levensgevaar.

Maastricht

In Maastricht raakte maandagavond een 31-jarige man uit Maastricht gewond na een burenruzie op het Palatijnhof. Het slachtoffer werd gestoken en liep lichte verwondingen op. De politie heeft een 69-jarige man aangehouden als verdachte.

Het incident gebeurde rond 18.30. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie is niet bekend. De verdachte zou ook een bromfiets van het slachtoffer hebben vernield. De verdachte vertoonde verward gedrag. Om hem aan te houden maakten de agenten gebruik van het stroomstootwapen.