Vijf verdachten aangehouden na poging tot overval in Heerhugowaard

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft zaterdag vijf verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een woningoverval in Heerhugowaard. Bij de actie werden waarschuwingsschoten gelost.

Overval

Op zaterdagavond even voor 23.00 kwam er een melding binnen bij de politie, dat meerdere personen een woning waren binnengedrongen aan het Anna Clasina op Het Landtplantsoen in Heerhugowaard. Het zou gaan om een overval, met meerdere bewoners in de woning aanwezig, waaronder enkele kinderen.

Bij de overval raakte 1 bewoner gewond.

Zoekactie

De politie zette daarna een zoekactie op touw, met politiehonden, een helikopter, en andere specialistische eenheden. Omwonenden hebben de politie geholpen door de vluchtrichting aan te geven.

De verdachten, onder meer voorzien van bivakmutsen, zijn op diverse plekken in de omgeving aangehouden. Zij waren onder meer gevlucht via het Frida Catsland en via het water. Bij de aanhoudingen zijn door de politie meerdere waarschuwingsschoten gelost