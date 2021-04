Vijf verdachten aangehouden na schietpartij in Delfzijl

Connect on Linked in

De politie heeft zondagavond vijf verdachten aangehouden na een melding van een schietpartij aan de Ransel in Delfzijl. Bij een ruzie op straat zou rond 18.10 zijn geschoten waarna de verdachten in een auto wegreden. Er raakte niemand gewond.

Agenten zagen even later op de Gaykingastraat in het Groningse dorp Ten Boer de auto rijden. De vijf inzittenden werden aangehouden. Het gaat om twee 19-jarige mannen, een 20-jarige man en twee minderjarige jongens, allen uit Groningen. Bij de aanhoudingen loste de politie een waarschuwingsschot.

De politie meldt dat de verdachten maandag worden verhoord en dat de auto voor onderzoek in beslag is genomen. In Delfzijl is een onderzoek gestart waarbij is gezocht naar sporen. Over het motief van de schietpartij is nog niets bekend.