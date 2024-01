Vijf verdachten aangehouden na schietpartij op woning in Harkstede

Print This Post

De politie heeft zaterdagnacht na een schietpartij in het Groningse dorp Harkstede vier mannen en een vrouw aangehouden die na het incident in een auto waren gevlucht. Er raakte niemand gewond. Volgens de politie ligt de toedracht van de schietpartij in de relationele sfeer.

De politie kreeg even na 04.30 uur melding van een mogelijk schietincident op een woning aan de Benningweg in Harkstede. Meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse, maar de verdachten van de schietpartij waren al in een auto gevlucht.

Vijftal

Korte tijd later hield de politie op de Meerstadlaan in Groningen vijf verdachten aan voor mogelijke betrokkenheid bij dit schietincident. Het gaat om drie mannen van 19, 18 en 18 jaar uit Drachten, een 22-jarige man uit Groningen en een 17-jarige vrouw uit Groningen.

Vuurwapen

Door middel van een BTGV-procedure (Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten) werden de verdachten aangehouden. Zij zitten vast en worden verhoord. De politie heeft een vuurwapen en een auto in beslag genomen voor onderzoek.

Vermoedelijk ligt de toedracht in de relationele sfeer, zo meldt de politie zondag.