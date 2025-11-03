Vijf verdachten dodelijke schietpartij in Rotterdam-IJsselmonde heengezonden

(Beeld: MediaTV)

Zondagochtend werd rond 06.30 op de Flying Dutchmanstraat in Rotterdam geschoten. Een 20-jarige Rotterdammer zonder vaste woon- of verblijfplaats raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis.

Dezelfde dag werden vijf verdachten aangehouden. Het gaat om drie mannen van 18, 21 en 24 jaar uit Rotterdam, een 20-jarige man uit Krimpen aan den IJssel, en een 17-jarige jongen uit Capelle aan den IJssel. Maandag zijn zij heengezonden. Zij blijven nog wel verdachte in het onderzoek. Hun exacte rol en betrokkenheid wordt nog onderzocht. Daarnaast is de politie nog op zoek naar andere verdachten.

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is een groot onderzoek gestart om te achterhalen wat er gebeurd is.

Eerdere dodelijke schietpartij

Het was de tweede dodelijke schietpartij binnen 24 uur in Rotterdam. Zaterdagochtend werd een 41-jarige man rond 05.00 doodgeschoten in een woning op de Zevenkampse Ring in Rotterdam-Alexander. In de woning waren twee andere jonge mannen van 16 en 18 jaar uit Ridderkerk aanwezig. Zij zijn aangehouden. Later werden ook nog een 33-jarige vrouw en een 35-jarige man, beiden uit Rotterdam, aangehouden. De 33-jarige vrouw is heengezonden. Zij blijft wel verdachte in de zaak.