Vijftal aangehouden na maandenlang onderzoek drugshandel

De politie heeft maandag in de gemeenten Lochem en Deventer vijf mannen van 20 tot 50 jaar aangehouden na een maandenlang onderzoek naar drugshandel. Op vijf locaties werden drugs, contant geld, een vuurwapen, zwaar illegaal vuurwerk en voertuigen in beslag genomen.

Mortierbommen en cobra’s

Tijdens het onderzoek op de vijf locaties werden onder andere zakken met pillen en handelshoeveelheden drugs aangetroffen. Wat voor soort drugs is niet bekendgemaakt. Daarnaast nam de politie een grote hoeveelheid contant geld, een vuurwapen, dure horloges, drie auto’s en 107 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag. Het vuurwerk werd gevonden op een zolder van een woning in Schalkhaar en bestond onder andere uit mortierbommen en cobra’s. De gehele partij is in beslaggenomen en de bewoner van het pand is aangehouden, aldus de politie.

Donderdag zijn drie verdachten bij de rechtbank voorgeleid. De rechter-commissaris besloot dat zij langer vast blijven zitten. De twee andere verdachten kwamen al eerder op vrije voeten. Eén van de verdachten woont in de gemeente Lochem, de andere vier komen uit de gemeente Deventer.