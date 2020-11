Vijftal in Uden opgepakt met meerdere vuurwapens

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagmiddag vijf mannen in Uden aangehouden omdat ze in het bezit waren van meerdere vuurwapens. Bij de aanhouding van één van hen loste een agent een waarschuwingsschot. De vijf mannen zitten vast voor verder onderzoek.

Agenten kwamen af op een melding dat een man in het bezit zou zijn van vals geld. Die persoon zou deel uitmaken van een groep mannen, die zich ophield op het Foodcourt aan de Rondweg. Toen agenten twee voertuigen controleerden, bleek dat in één van de wagens een vuurwapen lag. Daarop werden de vier inzittenden gearresteerd. Bij de verdachten werden vervolgens meer vuurwapens aangetroffen.

Omdat er volgens een getuige sprake was van een vijfde verdachte ergens op het terrein werd deze man middels een aanhoudingsprocedure voor vuurwapengevaarlijke verdachten benaderd en gesommeerd zich over te geven. Omdat hij daar in eerste instantie niet aan voldeed, loste een agent een waarschuwingsschot. De man gaf zich daarna over en werd aangehouden.

De verdachten zijn een 26-jarige man uit Tilburg, een 23-jarige man uit Stolwijk, twee 19-jarige mannen uit Gouda en een 23-jarige man zonder bekend woonadres. Twee bestelbussen en een auto zijn in beslag genomen. Wat de mannen van plan waren en waarom ze in Uden waren is nog niet duidelijk. Die vragen maken deel uit van het onderzoek.