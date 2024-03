Vijftal opgepakt voor 120 kilo cocaïne in loods Heerhugowaard

Connect on Linked in

De Zeehavenpolitie heeft in samenwerking met de politie in Noord-Holland vrijdagavond vier mannen aangehouden in een loods in Heerhugowaard. Uit onderzoek bleek dat ze net 120 kilo cocaïne hadden uitgepakt uit een partij groente. Zaterdagochtend is bij Zevenaar nog een vijfde verdachte aangehouden die vermoedelijk een faciliterende rol had bij de import van de partij coke.

Eerdere inbeslagname

De opsporingsdiensten startten vorig jaar een onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie in Breda naar een groepering die zich bezighield met het importeren van cocaïne via een fruitbedrijf in de haven van Vlissingen. Dit naar aanleiding van een eerdere inbeslagname van 245 kilo cocaïne in oktober 2022 door de douane in Vlissingen. Uit dit onderzoek bleek dat de verdachten achter deze inbeslaggenomen partij nog steeds actief waren.

Loods

Vrijdagavond hield de Zeehavenpolitie vier verdachten aan in een loods in Heerhugowaard: twee mannen van 43 en 52 uit Amsterdam, een 45-jarige Costa Ricaan en een 39-jarige Colombiaan. Tijdens het onderzoek in de loods bleek dat de vier mannen zojuist 120 kilo cocaïne hadden uitgehaald uit een partij groente.

Duitser

Zaterdagmorgen werd in de omgeving van Zevenaar op de A12 nog een 44-jarige Duitser aangehouden die vermoedelijk een faciliterende rol had bij de invoer van de aangetroffen cocaïne. Alle verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex en zullen in de loop van komende week worden voorgeleid bij de rechter-commissaris, zo meldt de politie zondag.