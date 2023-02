Vijftien panden in beslag genomen in drugsonderzoek

Print This Post

De politie heeft dinsdagochtend drie mannen aangehouden in een drugsonderzoek. Er zijn in de regio Den Haag/Rotterdam vijftien panden in beslag genomen.

(beeld uit archief)

Hoogvliet

De verdachten zijn 23, 51 en 52 jaar oud en komen uit Berkel en Rodenrijs en Den Haag. Ze worden verdacht van de handel in drugs en witwassen. De in beslag genomen panden zijn in Den Haag, Rotterdam, Berkel en Rodenrijs, Hoogvliet, Nootdorp en Den Bosch. De panden hebben volgens de politie een gezamenlijke waarde van 11.000.000 euro.

Spullen

Het onderzoek is begonnen op basis van tips over witwassen van de drie verdachten.

Tijdens de doorzoekingen van de panden hebben agenten ook een groot aantal waardevolle spullen meegenomen.

De politie zegt dat het onderzoek in de zaak nog niet klaar is met de arrestatie van de drie verdachten. Het onderzoek richt zich ook op achterliggende drugshandel. De inkomsten daaruit zouden de verdachten hebben witgewassen.